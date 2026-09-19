Basti News: पुण्यतिथि पर याद किए गए बाबू शिव दयाल सिंह
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। कचहरी परिसर के निकट शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गयाा। चौरसिया समाज के लोगों ने उनके योगदान पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम प्रसाद चौरसिया ने कहा कि सामाजिक न्याय, अनुसूचित पिछड़ों, शोषितों के पुरोधा बैकवर्ड लीक के संस्थापक व लोक अदालत के जनक गरीबों के महानायक को लोग भूल गए है। उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है। इस दौरान बैजनाथ चौरसिया, शिव कुमार चौरसिया, आलोक चौरसिया, संदीप कुमार, रामभेज यादव, लक्ष्मीकांत मौर्य, अमित चौरसिया आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन