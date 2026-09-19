Basti News: पेड़ों की चोरी के मामले में न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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बस्ती। छावनी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पेड़ों की चोरी किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार दुबे ने तहरीर देकर बताया कि उसी गांव में गाटा संख्या 2736 रकबा 0.02820 हेक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में उनकी मां दयावती दूबे के नाम से दर्ज है। जिसमें शीशम व गूलर जैसे प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ लगे हुए थे। पिछले 25/26 मई की रात को तेज आंधी व बारिश की वजह से पेड़ टूटकर गिर गए थे। जिसे विपक्षी चोरी से काटकर उठा ले गए। पूछताछ करने पर वह लोग फौजदारी करने पर आमदा हो गए। जिससे पीड़ित को 40 हजार रुपये की क्षति हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उसी गांव के रहने वाले राधेश्याम, उसके भाई विश्वकर्मा, पुत्र बबूल और नाती कन्हैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।