Basti News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत चार नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:19 AM IST
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बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के अमौली गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी 11 अक्तूबर 2017 को मुस्लिम रीति रिवाज से आकिब शाह निवासी अमौली के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति और उसके परिवार के लोग दहेज की बात को लेकर आए दिन ताना मारने लगे। कई बार उनके साथ मारपीट की गई। पति शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए बच्चा न होने की बात को लेकर भी उन्हें मारा पीटा। जिससे उनके शरीर पर काफी चोटें आई। पुलिस ने पति आकिब शाह, सास आमिना, ससुर उबेदुर्रहमान, ननद माहेनूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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