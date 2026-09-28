Basti News: सट्टा प्रदर्शन मेले में 250 शिकायतें आईं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
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मुंडेरवा। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड मुंडेरवा में आयोजित सात दिवसीय सट्टा प्रदर्शन मेले के आखरी दिन रविवार को मुंडेरवा समिति क्षेत्र के 55 शिकायतें आईं। जांच के बाद 10 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बताया गया कि सात दिन में 77 शिकायतों का निस्तारण किया गया। सचिव रामफल सिंह ने बताया कि जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है, जांच के बाद किया जाएगा। गन्ना प्रवेक्षक रामसजीवन, जितेंद्र, रणविजय, पूर्व डायरेक्टर विनोद राय, संदीप चौरसिया, गोरखनाथ शुक्ल, रामचंद्र दूबे, रत्नेश चौधरी मौजूद रहे। संवाद
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