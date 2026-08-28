यूपी: बरेली में महापौर के रक्षाबंधन समारोह में भगदड़, महिला की मौत, परिजनों ने लगाया ये आरोप

20 हजार महिलाएं पहुंचने की उम्मीद

कुछ महिलाओं ने बताया कि कार्यक्रम स्थल तक उनको लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम के बाद उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। कार्यक्रम में करीब 20 हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंडाल में अधिक भीड़ होने के कारण कई महिलाओं को बेचैनी की समस्या हुई। उन्हें प्राथमिक उपचार देना पड़ा। भीड़ में कई बच्चे भी अपने परिजनों से बिछड़ गए, जिन्हें मंच से आवाज देकर मिलाया गया।



दो साल के बच्चे समेत कई लोग एंबुलेंस से भेजे गए

कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद एक महिला ने बताया कि भगदड़ में एक दो साल का बच्चा गिरकर दब गया था। इसके अलावा कई और लोग भी चोटिल हुए थे, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया था। चर्चा था कि बच्चे को सांस भी नहीं आ रही थी। महिला ने कहा कि वह भी साड़ी लेने आई थी। वहां धक्का-मुक्की हो रही थी। वहां मौजूद लोग फेंककर साड़ियां दे रहे थे।