बरेली का मौसम: आधी रात के बाद झमाझम बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत, उमस से मिली राहत

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ धीरे-धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इससे अब मानसून कमजोर होने की स्थिति में है। हालांकि, दो-तीन दिन अनुकूल माहौल बनने पर कुछ क्षेत्रों में रिमझिम, हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। बृहस्पतिवार को दिन का पारा सामान्य से पांच डिग्री कम 27.7 डिग्री और न्यूनतम सामान्य स्तर पर 25.5 डिग्री सेल्यिस दर्ज हुआ।