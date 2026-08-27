बरेली: मातृशक्ति के सम्मान में जटायु शक्ति पार्क बनाएगा बीडीए, आदिनाथ चौक के पास किया जाएगा विकसित
बीडीए आदिनाथ चौक के पास दस हजार वर्गमीटर जमीन पर जटायु उद्यान बनाएगा। यह परियोजना मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति विजन को समर्पित है। उद्यान में जटायु की विशाल प्रतिमा स्थापित होगी। यह नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रेरणा स्थल बनेगा।
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सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का संगम बन रही बरेली में मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित एक नई पहल होने जा रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से नाथ कॉरिडोर के तहत आदिनाथ चौक के समीप लगभग 10,000 वर्गमीटर में जटायु के अदम्य साहस, धैर्य और त्याग से प्रेरित एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति विजन को एक नया आयाम देने वाली यह परियोजना उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी तरह की पहली और विशिष्ट अवधारणा के रूप में विकसित की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार, जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से निडर होकर युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका यह बलिदान युगों-युगों से नारी गरिमा की रक्षा का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक माना जाता है।
जटायु की वीरगाथा से रूबरू होंगे लोग
इसी प्रेरणा को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए इस उद्यान का खाका तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा जीवंत प्रेरणा स्थल बनाना है, जहां आने वाला हर नागरिक सहजता से नारी सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेकर लौटे। परिसर में आगंतुकों के लिए कई विशेष आकर्षण और अनुभाग होंगे। प्रवेश द्वार पर स्वागत प्रांगण जटायु की वीरगाथा और मातृशक्ति के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा, वहीं शक्ति पथ पर कलात्मक स्थापनाओं और प्रेरक विचारों के जरिए नारी शक्ति के उत्थान की यात्रा दर्शाई जाएगी।
विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे त्याहारों पर यहां सामाजिक दायित्वों से जुड़े विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा, शक्ति रंगमंच का उपयोग महिला जागरूकता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और संवाद सम्मेलनों के लिए होगा, जबकि वीरांगना चौक और वीरांगना उद्यान देश की महान नारियों के योगदान को श्रद्धांजलि देंगे।
जटायु की लगेगी विशाल प्रतिमा
उद्यान का मुख्य आकर्षण केंद्र में स्थापित होने वाली जटायु की एक विशाल प्रतिमा होगी। प्रतीकात्मक पंखों, संगीतमय फव्वारों, जल तत्वों और विशेष प्रकाश व्यवस्था से सजी यह प्रतिमा स्थल को प्रभावशाली रूप प्रदान करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवारों और बच्चों के मनोरंजन, फूड कोर्ट तथा विश्राम की भी विश्वस्तरीय सुविधाएं यहां उपलब्ध रहेंगी। नाथ परंपरा में मां पार्वती शक्ति का रूप हैं, और यह उद्यान उसी शक्ति अवधारणा को जटायु के साहस से जोड़कर बरेली को पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा।
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जटायु ने माता सीता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर नारी सम्मान का जो सर्वोच्च उदाहरण पेश किया था, उसे आज के समाज से जोड़ना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति से प्रेरित होकर बीडीए इस परिसर को एक प्रेरणादायी केंद्र के रूप में ढाल रहा है।