रुहेलखंड में भाजपा की किलेबंदी: बूथ-यूथ और चौपाल पर फोकस, नई रणनीति से सियासी समीकरण साधने की कवायद

उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी माने जाने वाले रुहेलखंड से भाजपा ने अपने सबसे अहम सियासी अभियान की शुरुआत की है। ब्रज और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले रणनीतिक केंद्र बरेली से भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में मंगलवार को निकली पदयात्रा सीधे तौर पर विपक्ष के दोहरे दबाव को साधने की कवायद है।

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भाजपा, पीडीए के असर से उपजी चुनौतियों की काट तलाशने के साथ ही सपा-कांग्रेस के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर खड़े किए जा रहे सवालों की धार कुंद करने में जुटी है। यही कारण है कि नड्डा के साथ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े चेहरे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी रुहेलखंड की सियासत में सक्रिय किया गया है। जयंत चौधरी को आगे कर पश्चिमी यूपी में जाट वोट साधने की भी कवायद है।मिशन 2027 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा इस शक्ति प्रदर्शन के समानांतर प्रदेश के 1,918 मंडलों में बूथ स्तर पर सीधी संवाद टोलियां भी तैनात कर रही है। नेताओं के रात्रि प्रवास और सामाजिक चौपालों का जो माइक्रो प्लान लागू किया गया है, उसका सीधा मकसद जमीनी दरारों को पाटना और विपक्ष के मतदाता सूची से जुड़े नैरेटिव को बेअसर करना है। पदयात्रा के जरिये कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के बाद बरेली सहित इस पूरे इलाके में बूथ, यूथ और चौपाल के चक्रव्यूह से भाजपा अपनी किलाबंदी करेगी।