बरेली: मुठभेड़ में कुंडल छिनैती के तीन आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल, बोला- माफ कर दो साहब

बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में मंदिर जा रही महिला से कुंडल छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतौल रोड स्थित एफसीआई गोदाम के पास मंगलवार तड़के हुई पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। आरोपियों के कब्जे से छीने गए दो कुंडल, दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक बरामद की गई है।

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13 सितंबर को दिनदहाड़े की थी वारदात

शहर के संजयनगर निवासी पूनम ने 13 सितंबर को बारादरी थाने में सूचना दी थी। नौ सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे वह अपनी बेटी और पड़ोसन के साथ हरि मंदिर, मॉडल टाउन जा रही थीं। मॉडल टाउन गेट के पास पहुंचने पर पीछे से आए एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उनके दोनों कुंडल छीन लिए। इसके बाद आरोपी आगे बाइक पर बैठे साथी के साथ मॉडल टाउन की ओर भाग गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

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