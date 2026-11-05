Bareilly News: मंदिर जा रही किशोरी को बंधक बनाया, कमरे में दुष्कर्म व मारपीट

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परिचितों के अनुसार, शाही थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी बुधवार सुबह करीब आठ बजे मंदिर में पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी युवक मुकेश ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और जबरन अपने घेर में ले गया। आरोप है कि युवक ने किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर भाग गया।किशोरी के शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदार पहुंचे। उन्होंने कमरे की कुंडी खोलकर किशोरी को बाहर निकाला और डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। इसके बाद पीड़िता की मां शाही थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला वांछित गिरफ्तारनरिया तिराहे से दबोचा गया, विवेचना में पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ाईदुनका। घर में घुसकर युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी को शाही और मीरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को तीन नवंबर को नगरिया तिराहे से दबोचा।पुलिस के अनुसार, चार जून को थाना शाही में शीशगढ़ के ग्राम गिरधरपुर निवासी वीरेंद्र के खिलाफ घर में घुसकर नशीला पदार्थ खिलाने के बाद दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद से आरोपी युवक धमकी दे रहा था। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में वांछित आरोपी को संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।युवती को ले जाने का आरोप, केस दर्जहाफिजगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव से युवती को ले जाने का आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित पिता ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि दो नवंबर को वह अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में गया था। घर पर उसकी 19 वर्षीय बेटी अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी युवक सचिन बेटी को ले गया। युवती अपने साथ मोबाइल फोन, जेवर और कपड़े भी ले गई है। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश करवाई जा रही है।