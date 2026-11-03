Bareilly News: रामलीला में किशोरी से छेड़खानी, विरोध पर पिता को पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार

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भोजीपुरा। रामलीला मेला देखने गई किशोरी से छेड़खानी व उसके पिता को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तहरीर के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी रामलीला मेला देखने शनिवार की शाम को गई थी। मेले में किशोरी से आरोपी तीन युवकों आनंद मौर्य, अंकुश मौर्य और एक किशोर ने छेड़खानी कर दी। किशोरी के पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने मिलकर उनकी भी पिटाई कर दी। पुलिस ने रविवार को किशोरी के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी अंकुश मौर्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा है। सीओ हाइवे देवेश सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। संवाद