{"_id":"6af184e195c18008610fdbf3","slug":"fires-broke-out-at-10-locations-including-private-hospital-on-diwali-in-bareilly-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: दिवाली पर निजी अस्पताल समेत 10 जगह लगी आग, दमकल की टीमों ने पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली पर रविवार शाम से सोमवार तड़के तक बरेली में दस जगह आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल टीम ने सात पर काबू पाया, जबकि तीन जगहों पर स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। आठ नवंबर की रात सिविल लाइन में कबाड़ में आग लगी। मॉडल टाउन में रविंद्र सिंह की दुकान की छत पर पड़े कबाड़ में भी आग लगी थी। किला थाना क्षेत्र के कमला मेन्नान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में भीषण आग लगी। अत्यधिक धुआं होने के कारण दमकल कर्मियों को उपरपण पहनकर काम करना पड़ा। विज्ञापन

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पीलीभीत बाईपास रोड पर शंकरा मार्बल्स एंड टाइल्स दुकान में आग लगी। इस अग्निकांड में एक बाइक, लैपटॉप और कुछ रुपये जल गए। हाफिजगंज में रामपाल के घर में आग लगने से घरेलू सामान जला। ईधजागीर में शिवपाल के घर में एलपीजी सिलिंडर में आग लगी, जिसे बुझाया गया।

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