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विभागाध्यक्ष डॉ. हेमा खन्ना ने बताया कि मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में पहले मन के विकारों पर ध्यान दिया जाता था। अब नई शिक्षा नीति में सकारात्मकता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों को कृतज्ञता, धन्यवाद, क्षमा, सामाजिक जागरूकता, सहानुभूति और करुणा जैसे विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर चिंतन से विद्यार्थियों में भावनात्मक समझ बढ़ रही है। यह पहल उन्हें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद कर रही है। उन्हें सात दिन तक अपने विषयों से जुड़े एहसासों पर लिखकर मंथन करना है। डॉ. खन्ना ने कहा कि इन सामान्य शब्दों का बड़ा असर होता है। इससे विद्यार्थियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रति सोच विकसित होगी।मेरे विषय सेल्फ अवेयरनेस व सोशल अवेयरनेस रहे। मैंने पहले सात दिन अपने और अगले सात दिन दूसरों के बारे में जाना और उस पर काम किया। मैंने पाया कि हम अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं को अच्छे समझ पा रहे हैं। - सिमोल चिकारा, पंचम सेमेस्टरमुझे संवेदना और करुणा जैसे विषय मिले। इस पर काम करते हुए पता चला कि यदि हम किसी की सहायता जाने-अनजाने में करते हैं, लेकिन अब एहसास को लिख भी पाई। मैंने जाना कि किसी की मदद करने मन को संतोष मिलता है। रुमाइसा जेनब, पंचम सेमेस्टरमेरे विषय आशा और लचीलापन का टॉपिक मिला। इसमें मैंने सात दिन तक किसी से बेहतर-से-बेहतर आशा कैसे रखी जाए ये नोट किया। इसके बाद अगले सात दिन तक यदि वो आशा पूरी न हो तो निराश न होकर अपनी समस्या का निदान करना सीखा। - तनीशा, पंचम सेमेस्टर