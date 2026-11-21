बदायूं के नरेंद्र ने फिर कराई एफआईआर

बदायूं के कछला क्षेत्र निवासी नरेंद्र सिंह ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट करराई है कि 2012 में उनकी दुकान पर आरके गोला, अनिल सहू, जितेंद्र गुप्ता, दीपक भटनागर, आनंद गोला, नंदन कुमार, अवधेश गोला और दिनेश आदि लोग आए थे। इन लोगों ने आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी के बारे में बताया। नरेंद्र को कंपनी में कम समय में मोटा मुनाफा होने का सपना दिखाया।



नरेंद्र पर कंपनी में काम करने का दबाव डाला। मना करने पर बोले कि काम मत करो, लेकिन कंपनी के परामर्शदाता बन जाओ। नरेंद्र के परामर्श पर बदायूं के खंगार नगला निवासी संजू यादव ने 30 हजार रुपये निवेश किया था। पॉलिसी के अनुसार संजू को 58,227 रुपये वापस मिलने थे। वहीं कछला निवासी सुधा देवी ने 30 हजार रुपये निवेश किया था। पॉलिसी के अनुसार सुधा को 61,500 रुपये मिलने थे।



समय पूरा होने पर रूपकिशोर गोला और जितेंद्र गुप्ता से भुगतान के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। सुधा और संजू कंपनी के गांधीनगर स्थित दफ्तर गए तो पता चला कि कंपनी का काम अकील अहमद, अमित शर्मा, श्रीराम, पुष्पेंद्र और दो अज्ञात लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने नई फैमिली कंपनी लिमिटेड में निवेश करने पर रुपये लौटाने का झांसा दिया।