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बरेली: हाईवे पर टायर फटने से बेकाबू हुई रोडवेज बस खाई में घुसी, परिचालक घायल

Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 AM IST
सार

बरेली से मुरादाबाद जा रही रोडवेज बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में जा घुसी। इस हादसे में बस का परिचालक घायल हो गया, जबकि सभी यात्री सुरक्षित रहे।

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roadways bus lost control after a tyre burst on highway in Bareilly
रोडवेज बस हुई दुर्घटनाग्रस्त - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के मीरगंज इलाके में हाईवे पर शनिवार सुबह रोडवेज बस का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा घुसी। हादसे में बस का परिचालक घायल हो गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल परिचालक को उपचार दिलाया और यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कराया।

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जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह बरेली से मुरादाबाद की ओर जा रही रोडवेज बस मीरगंज थाना क्षेत्र में हाईवे से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक बस का टायर तेज आवाज के साथ फट गया। टायर फटने से चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में जा घुसी। अचानक हुए हादसे से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में परिचालक को चोटें आईं।
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गनीमत रही कि बस में यात्रियों की संख्या कम थी और हादसे के समय सड़क किनारे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल परिचालक को उपचार दिलाया गया। इसके बाद यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि रोडवेज बस का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में घुस गई। हादसे में बस क्षतिग्रस्त हुई है और परिचालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकलवाया। मामले की जांच की जा रही है।

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