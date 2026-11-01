फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Return the substandard injections to the Medical Corporation.

Bareilly News: मेडिकल काॅरपोरेशन को वापस भेजे अधोमानक इंजेक्शन

Sun, 01 Nov 2026 03:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:08 AM IST
विज्ञापन
Return the substandard injections to the Medical Corporation.
बरेली। औषधि निरीक्षक के निर्देश पर जिला अस्पताल और मानसिक अस्पताल से बचे प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन मेडिकल काॅरपोरेशन को लौटा दिए गए हैं। मनोरोगियों को एंटीहिस्टैमिन लक्षणों से राहत दिलाने के लिए लगाए जाने वाले इस इंजेक्शन की गुणवत्ता जांच में अधोमानक मिली थी।
विज्ञापन

औषधि निरीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक, मानसिक अस्पताल से इंजेक्शन का नमूना लिया गया था। जांच में इंजेक्शन अधोमानक मिला। इंजेक्शन के घोल में बड़े सफेद कण दिखने पर पार्टिकुलेट मैटर के मानक पर खरा नहीं मिला। यह इंजेक्शन एसवीपी लाइफ साइंसेज, सेलाकुई, देहरादून में निर्मित, बैच नंबर 26एफएनडी32 है।
विज्ञापन

बताया कि इसकी बची हुई सभी दवा को तत्काल वापस करने और प्रयोग न करने के लिए कहा था। इस पर दोनों अस्पतालों के चीफ फार्मासिस्ट ने दवाएं ड्रग वेयर हाउस को और यहां से वह मेडिकल कारपोरेशन को वापस भेज दी गई हैं। इंजेक्शन का नमूना अधोमानक मिलने पर नोटिस का जवाब अभी नहीं मिला है। जवाब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



कम मात्रा और पार्टिकुलेट मैटर यानी मरीजों के लिए जोखिम

प्रोमेथाजिन एचसीएल इंजेक्शन का इस्तेमाल एलर्जी, उल्टी-मितली रोकने और ऑपरेशन से पहले या बाद में मरीज को सिडेशन देने के लिए होता है। जांच में दवा की मात्रा निर्धारित मानक से कम मिलने पर एलर्जी, उल्टी रोकने में कम प्रभावी होने की आशंका होती है। इंजेक्शन के घोल में बड़े सफेद कण शरीर में पहुंचने पर नसों में सूजन, दर्द, जलन, रक्तवाहिकाओं में रुकावट का जोखिम हो सकता है। इसलिए वितरण पर रोक लगाने, स्टाॅक वापस भेजने समेत निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की हिदायत दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed