फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Remaining work on Ramganga Barrage to resume if funds are received.

Bareilly News: बजट मिले तो शुरू हो रामगंगा बैराज का बचा काम

Wed, 14 Oct 2026 01:36 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Remaining work on Ramganga Barrage to resume if funds are received.
बरेली। बरेली और बदायूं के किसानों को नहर से सिंचाई की सुविधा देने के लिए रामगंगा नदी पर बनाया जा रहा बैराज अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर 630 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 1,554 करोड़ रुपये और मांगे गए हैं। यह बजट मिलने के बाद जमीन खरीदने के साथ ही अन्य कार्यों को कराया जाएगा। हालांकि, बैराज की डिजाइन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
विज्ञापन

बरेली की सदर एवं आंवला और बदायूं की दातागंज तहसील में 37453 हेक्टेअर जमीन को सिंचाई की सुविधा देने के लिए शासन ने 2012 में बदायूं सिंचाई परियोजना मंजूर की थी। इसमें रामगंगा नदी पर बैराज निर्माण के अलावा उससे निकलने वाली 15.60 किलोमीटर की मुख्य कैनाल के निर्माण का प्रस्ताव था। मुख्य कैनाल से चंपतपुर और बरखेड़ा ब्रांच जिनकी लंबाई 34 और 39 किलोमीटर है, को निकाला जाना है। इसके साथ ही 900 से ज्यादा पुल और पुलिया के निर्माण जैसे पक्के कामों को किया जाएगा।
विज्ञापन

मुख्य कैनाल समेत मेन ब्रांच और छोटी रजवाह नहरों में 414 किलोमीटर लंबाई के सापेक्ष मात्र 57 किलोमीटर ही बन पाई हैं। इस परियोजना का काम वर्ष 2019 में बजट खत्म होने के बाद रोक दिया गया था। अभी तक करीब 57 किमी की नहरों को भी खोदा जा चुका है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बरेली और बदायूं के करीब 343 गांवों के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


बढ़े बजट का प्रस्ताव अब तक मंजूर नहीं पहले परियोजना की लागत 630.04 करोड़ थी। प्रोजेक्ट में देरी होने पर लागत बढ़ाकर 2,184 करोड़ बजट देने का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब तक न तो बजट को मंजूरी मिली है, न ही रुका हुआ काम शुरू हो पाया।

वर्जन :
बैराज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी डिजाइन में बदलाव की कोई योजना नहीं है। बजट मिलने के बाद शेष काम पूरा कराया जाएगा। - धर्मेंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता, बदायूं सिंचाई परियोजना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed