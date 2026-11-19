पीलीभीत रोड को सिक्सलेन करने के लिए एनओसी मिली, अब टेंडर का इंतजार

बैरियर टू से सेटेलाइट तक सिक्सलेन सड़क बनने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। डेढ़ साल से अटकी परियोजना को पीडब्ल्यूडी की एनओसी मिल गई है। इसके बावजूद निर्माण शुरू होने की राह साफ नहीं हुई है। एनओसी जारी हुए 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीडीए अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। ऐसे में रोजाना जाम और धूल से जूझने वाले राहगीरों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है।



7.4 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण दो पैकेज में कराया जाएगा। पहले पैकेज में बैरियर टू से सुरेश शर्मा नगर चौराहे तक 3.50 किलोमीटर सड़क को सिक्सलेन किया जाएगा। इस पर 30.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरे पैकेज में सुरेश शर्मा नगर चौराहे से सेटेलाइट तक 3.92 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा। इसकी लागत 32.41 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। दोनों पैकेज की कुल लागत 62.83 करोड़ रुपये है।