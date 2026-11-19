{"_id":"6afe79dfcd073be1650aef85","slug":"shops-started-getting-decorated-in-the-chaubari-mela-bareilly-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: चौबारी मेले में सजने लगीं दुकानें, 3.30 लाख रुपये का 'चेतक' बना आकर्षण का केंद्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में रामगंगा तट पर चौबारी मेले की रौनक अब धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। मेले में दुकानें लगाई जा रही हैं। बाहर से व्यापारियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। मेले में इस बार टोरा-टोरा, हिंडोला, ब्रेक डांस झूला, रेंजर और ड्रैगन झूला लगाए गए हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए लखनऊ से कलाकार आएंगे। विज्ञापन



24 नवंबर को होगा मुख्य स्नान

चौबारी मेला 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। 24 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा खानपान, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और रोजमर्रा के सामान की दुकानें भी सजने लगी हैं। ढोलक और अन्य बाजार भी मेले के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहते हैं। विज्ञापन

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घोड़ों को खरीदने पहुंच रहे लोग

चौबारी मेले का मुख्य आकर्षण इसका नखासा (घोड़ा बाजार) होता है, जो इस बार भी अपनी रौनक बिखेर रहा है। मेले में आए घोड़ों को देखने व खरीदने के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं। सेंथल से आए जाकिर ने बताया कि उनका सफेद रंग का चेतक घोड़ा 3.30 लाख रुपये की कीमत का है। घोड़ा मेले में आने वाले हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

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अलीगंज से शृंगार का सामान लेकर आईं सरिता ने बताया कि वे कई वर्षों से इस मेले में दुकान लगा रही हैं। हर बार जगह मिलने में दिक्कत आती है। इसीलिए इस बार वह पहले ही आ गईं। मुख्य स्नान के बाद तक यहीं रुकने की तैयारी है।

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