'गुंडा स्टेट बनाम विकसित उत्तम प्रदेश'

उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम और जनसेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके विपरीत सपा-कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। सपा शासन में प्रदेश गुंडा स्टेट के नाम से जाना जाता था। अब विकास ही उत्तर प्रदेश की पहचान है। जनता अब विकास, सुशासन और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दे रही है।