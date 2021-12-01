Bareilly News: मायके जा रही गर्भवती ने ई-रिक्शे में दिया बेटी को जन्म

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बिशारतगंज। रक्षाबंधन पर ई-रिक्शा में सवार होकर मायके जा रहीं गर्भवती पायल ने रास्ते में बेटी को जन्म दिया। अलीगंज के गांव बझेड़ा निवासी पायल, पति गुड्डू और सास मुन्नी देवी के साथ फरीदपुर के गांव टिसुआ जा रही थीं। गुड्डू के मुताबिक, रामगंगा के आगे चौबारी मोड़ पर पायल को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उन्होंने ई-रिक्शा मोड़ा लेकिन गांव हर्रकीगौटिया-शाहबाजपुर के बीच पायल ने बच्ची को जन्म दे दिया। रास्ते से गुजर रहे हर्रकीगौटिया निवासी सुरेश लोधी ने एंबुलेंस बुलाई। जच्चा-बच्चा को मझगवां सीएचसी पहुंचाया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को शाम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।