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स्थानीय पुलिस के मुताबिक, शाही क्षेत्र के गांव अक्सौरा निवासी प्रवेंद्र कुमार ने 18 नवंबर को मधुमक्खी पालन के 80 बक्से चोरी होने की अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पुलिस ने फिरोजाबाद के पचोखरा के गांव ककरारी निवासी रिंकू (37) को परतापुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया था।उसने पूछताछ में बताया कि उसने भाई हरिशंकर (30), सोनवीर (23) और रामपुर के मिलक के रुस्तमपुर निवासी साथी इश्तियाक अली उर्फ हाफिज के सहयोग से चोरी की। बक्सों को परतापुर के जंगल में छिपाकर रख दिया। उसको ट्रक से उत्तराखंड ले जाकर बेचने की योजना थी। पुलिस चेकिंग की भनक लगने पर तीनों साथी उत्तराखंड बॉर्डर पर मिलने की बात कहकर भाग गए।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि आरोपी के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी से चोरी का सामान और इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद हुआ है।