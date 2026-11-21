करोड़ों की संपत्ति बनाई

आरोपी गैंग के सदस्यों ने पास कॉलोनी और आसपास इलाकों में कई मकान बनाए हैं। चर्चा है कि गलत गतिविधियों से कमाई कर करोड़ों रुपये की संपत्ति खड़ी की गई है। गैंग के सदस्य लंबे समय से गलत काम में शामिल थे। उनकी महंगी जीवनशैली और विदेश यात्राओं के वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किए जाते थे।



यह थी घटना

लूट की घटना 24 अक्तूबर को हुई थी, जिसमें बरेली की संकल्प गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी संजीव चौहान को निशाना बनाया गया था। संजीव चौहान चंबल एक्सप्रेस से बरेली लौट रहे थे, उसी दौरान उनके साथ यह वारदात हुई। इस मामले में बिहार के गया में जीआरपी ने सोना लूटकांड का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस लूट की साजिश सराफा व्यापारी के साथ काम करने वाले सचिन नाम के व्यक्ति ने रची थी।