Bareilly News: पांच घंटे ठप रहे नौ उपकेंद्र, कई जगह खंभे टूटे

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सात बिजली उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में करीब पांच घंटे तक आपूर्ति बंद रही। बिजली गुल होने से हजारों उपभोक्ता प्रभावित हुए।बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे आंधी और बारिश शुरू होते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। आंधी-बारिश रुकने के बाद जब आपूर्ति शुरू की गई तो फॉल्ट के चलते कई इलाकों में बिजली पहुंची ही नहीं। पेट्रोलिंग के दौरान जगह-जगह खंभे गिरे मिलने के साथ ही कई जगह लाइन पर पेड़ गिरे मिले। सबसे ज्यादा असर 11 केवी लाइनों पर पड़ा। फतेहगंज पश्चिमी में आठ खंभे टूट गए। अन्य इलाकों में भी कई खंभे टूटे।33 केवी लाइन के तीन खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे कई इलाकों की बिजली आपूर्ति एक साथ बाधित हो गई। आंधी-बारिश के चलते सनसिटी, महानगर, सुभाष नगर, मढ़ीनाथ, परसाखेड़ा, सीबीगंज, सदर कैंट, हरुनगला और किला उपकेंद्र पांच घंटे ठप रहे। कर्मचारियों ने पहले बिजली आपूर्ति बंद कर लाइनों को सुरक्षित किया। इसके बाद टूटे खंभों और तारों को हटाने तथा आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू किया।फरीदपुर में भी घंटों गुल रही बिजलीशहर के साथ फरीदपुर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कई गांवों में शाम तक बिजली नहीं आई। अधीक्षण अभियंता देहात धमेंद्र कुमार ने बताया कि फरीदपुर रोड पर बिजली के खंभे पर पेड़ गिर गया। इसके चलते 11 केवी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक करीब दो घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही।वर्जनतेज आंधी के साथ बारिश के चलते कई इलाकों में पेड़ व बिजली के खंभे गिर गए। इससे सात से अधिक उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों की आपूर्ति बाधित हुई। आंधी-बारिश रुकते ही टीमों को सक्रिय कर दिया गया था। दोपहर बाद तक ज्यादातर इलाकों में आपूर्ति बहाल हो गई। - ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता शहर