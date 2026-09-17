प्रेम विवाह करने पर मिली मौत: दातागंज थाने के पास युवती की गला रेतकर की थी हत्या, पिता-पुत्रों सहित चार को सजा

बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह के साथ आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह करने वाली युवती अर्चना की दातागंज थाने से पहले सड़क पर चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने मृतका के भाइयों में रवित कुमार, पुष्पेंद्र, पिता चंद्रपाल और कुंवरपाल (गोद लेने वाले पिता) निवासी पलिया गूजर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास के कैद की सजा सुनाई। दोषियों में चंद्रपाल और कुंवरपाल जुड़वा भाई हैं और दोनों भाइयों पर तमिल फिल्म भी बन चुकी है। दोनों ने एक ही महिला से शादी की है। उसी से जन्मी अर्चना थी। मुख्य दोषी पर 26 हजार और तीन दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना डाला।

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वादी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर सिंह ने दातागंज थाने में 28 जुलाई 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह अर्चना युगल भारती उम्र 22 से बहुत प्रेम करता था। वह भी मुझसे प्रेम करती थी। हम दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, क्योंकि हम दोनों ही बालिग थे। अर्चना के परिवारीजनों एवं भाई रवित कुमार ने मेरे व मेरे भाइयों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा थाना दातागंज में धारा 366 में लिखाया था। जिसके लिए हमने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में अपनी पत्नी अर्चना युगल भारती का धारा 164 का बयान दर्ज कराने दातागंज आए थे। वहीं समय करीब 10 बजे थाने से पहले सड़क पर रवित कुमार, पुष्पेंद्र व उनके पिता चंद्रपाल व कुंवरपाल घात लगाकर खड़े थे। इन सभी लोगों ने एक राय होकर गाड़ी को रोक लिया व हम लोगों पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया।