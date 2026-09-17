बरेली: मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, कहा- भारत का नाम पूरी दुनिया में किया रोशन

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। मौलाना ने पीएम मोदी को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिदायत देने की सलाह भी दी है।

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मौलाना रजवी ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की 145 करोड़ जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। वे सभी वर्गों के लिए काम करते रहेंगे। रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम किए हैं। इसी वजह से जब वे मुस्लिम देशों में जाते हैं, तो उनका जोरदार स्वागत होता है।रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिदायत दें कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें, ताकि सभी समुदाय के लोगों का भरोसा कायम रहे।