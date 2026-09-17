गणेश मूर्ति विसर्जन: बरेली में तीन दिन तक डायवर्जन, शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री; देखें रूट प्लान

बरेली में गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के मौके पर शहर में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था 18 से 20 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। रामगंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के कारण सुगम यातायात बनाए रखने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एसपी यातायात ने यह निर्णय लिया है।

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भारी वाहनों का डायवर्जन 18 सितंबर की सुबह छह बजे से 20 सितंबर की रात आठ बजे तक रहेगा। शहर की ओर आने वाले सभी तरह के भारी वाहन परसाखेड़ा रोड नंबर एक, विल्वा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से प्रतिबंधित रहेंगे। विज्ञापन



दिल्ली से आने वाले भारी वाहन यहां से गुजरेंगे

दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत से बरेली आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर एक तक और बड़े बाईपास से इन्वर्टिस तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ-जा सकेंगे। लखनऊ जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से विल्वा, विलयधाम, इन्वर्टिस तिराहा होकर जा सकेंगे। भारी वाहनों का डायवर्जन 18 सितंबर की सुबह छह बजे से 20 सितंबर की रात आठ बजे तक रहेगा। शहर की ओर आने वाले सभी तरह के भारी वाहन परसाखेड़ा रोड नंबर एक, विल्वा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्ट नगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहा से प्रतिबंधित रहेंगे।दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत से बरेली आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर एक तक और बड़े बाईपास से इन्वर्टिस तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ-जा सकेंगे। लखनऊ जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से विल्वा, विलयधाम, इन्वर्टिस तिराहा होकर जा सकेंगे।

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