बरेली: एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया सीएमओ कार्यालय, तीसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार

बरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मांगों के समर्थन में सीएमओ और एडी एसआईसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शासन का सकारात्मक रुख न मिलने पर कार्य बहिष्कार अभी जारी रहेगा।

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जिला महामंत्री अविनाश त्रिपाठी ने एनएचएम कर्मचारियों से कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलन में शामिल होने की अपील की। कहा कि रविवार को आरोग्य मेला में भी सेवाएं नहीं दी जाएंगी। इस संबंध में पूर्व में ही उच्चाधिकारियों और शासन स्तर पर पत्र दिया जा चुका है। नियमित कर्मी ही सेवाएं देंगे। शनिवार को एनएचएम स्टाफ अस्पताल पहुंचे पर पूरी तरह कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे रहे। आवश्यक सेवा दी गई।प्रदर्शन में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) के माध्यम से समायोजन करने की मांग भी पदाधिकारियों ने उठाई गई। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। 12 अक्तूबर को लखनऊ प्रदर्शन में सभी जाएंगे।