बरेली: पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी से ओमेक्स टाउनशिप पर पड़ सकता है असर, 1.848 एकड़ की है हिस्सेदारी

लालपुर गांव में प्रस्तावित है टाउनशिप

बीडीए के रिकॉर्ड के अनुसार, ओमेक्स व कंसोर्शियम (सहयोगी) कंपनी की ओर से लालपुर गांव में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए 19.8754 हेक्टेयर यानी 49.11 एकड़ भूमि जुटाई गई है। जबकि पूरी प्रस्तावित टाउनशिप का क्षेत्रफल करीब 71.78 एकड़ में है। यूपी टाउनशिप नीति-2023 के अनुसार डीपीआर के परीक्षण के लिए कुल भूमि का कम से कम 60 प्रतिशत विकासकर्ता या कंसोर्शियम के स्वामित्व में होना जरूरी है।



पप्पू गिरधारी की जमीन भी इसी स्वामित्व के दायरे में शामिल है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद परियोजना के दस्तावेजों और साझेदारों की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, गिरफ्तारी मात्र से टाउनशिप की प्रक्रिया स्वत: निरस्त नहीं होगी। परियोजना का भविष्य जमीन के स्वामित्व, दस्तावेजों की वैधता और जरूरी सरकारी अनुमतियों पर निर्भर करेगा।