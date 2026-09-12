बरेली: किला नदी का उफान बरकरार, किला छावनी-कर्मचारीनगर में 'दुश्वारियों की बाढ़', दो फुट तक भरा पानी

रेजीडेंसी गार्डन से निकला पानी

नगर निगम की टीम ने रातभर में पंप मशीन से पानी खींचकर रेजीडेंसी गार्डन को जलभराव से निजात दिला है। अब लोग घरों में पहुंचकर साफ-सफाई कर रहे हैं। घरों में लगे पंप से गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में जलकल से होने वाली आपूर्ति के जरिये सफाई की जा रही है।



दोपहर में वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार व नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। सड़कों पर जमा कीचड़ को उठाया जाता रहा। चोक सीवर की सफाई कराई जा रही है।



नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम की तरफ से कर्मचारी लगाकर निचले क्षेत्रों से पानी को पंप से निकाला जा रहा है। जल स्तर कम होने के बाद ही लोगों को राहत मिल सकेगी।