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रेट्रो ट्रेंड: सोशल मीडिया पर छाया 80 का खुमार, बरेली में मंत्री-विधायक और अफसरों पर भी चढ़ा रंग; तस्वीरें

Sat, 12 Sep 2026 08:09 AM IST
Mukesh Kumar आयुष मिश्रा, संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
आयुष मिश्रा, संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 12 Sep 2026 08:09 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर इन दिनों 80s रेट्रो ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी वर्तमान तस्वीरों को 1980 के दशक जैसा बना रहे हैं। बरेली में मंत्री, विधायक और अफसरों ने रेट्रो ट्रेंड की तस्वीरें साझा की हैं। 

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80s craze spreads on social media politicians and officers sharing 80s photos in Bareilly
नेताओं और अफसरों ने साझा की 80s की तस्वीरें - फोटो : सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पर इन दिनों रेट्रो ट्रेंड छाया हुआ है। बरेली के आम नागरिकों से लेकर नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी अब सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से तैयार की गईं इन तस्वीरों में लोग खुद को 1980 के दशक के कपड़ों, हेयर स्टाइल और उस दौर के माहौल में देखना पसंद कर रहे हैं।
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मेयर उमेश गौतम - फोटो : सोशल मीडिया
फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पुराने दौर को नए अंदाज में साझा कर रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं, जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ है। महापौर उमेश गौतम ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा 1980 स्टाइल वॉज अ स्टेटमेंट। 
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वन मंत्री अरुण कुमार और कैंट विधायस संजीव अग्रवाल - फोटो : सोशल मीडिया
वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने भी फोटो शेयर करते हुए लिखा- वाइबिंग टू द 80 ट्रेंड। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा- वाइबिंग टू द 80 ट्रेंड।
 
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एसएसपी अनुराग आर्य की पत्नी वनिका सिंह ने साझा की ये तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य की पत्नी वनिका सिंह ने भी 80 के दशक की फोटो को शेयर किया है। शहर के आम लोग भी इस ट्रेंड को अपना रहे हैं और 80 के दशक की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 
 
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आईपीएस अंशिका वर्मा ने अपने पति के साथ पोस्ट की ये तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने भी अपने पति के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- टाइमलेस। इस ट्रेन से कोई खुद को 80 के दशक के फिल्मी अंदाज में दिखा रहा है तो वहीं कोई पारंपरिक पहनावे और सादगी को तस्वीरों में उतार रहा है। इस ट्रेंड की मदद से लोग बीते दौर को भी याद कर रहे हैं।
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