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Bareilly News: सांप के डसने से मासूम की मौत

Thu, 15 Oct 2026 03:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:10 AM IST
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Innocent child dies of snakebite.
बहेड़ी। सांप के डसने से बुधवार को तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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मोहल्ला अब्बास नगर निवासी मोहम्मद हसन का तीन वर्षीय बेटा आलिम अली मंगलवार शाम करीब 6 बजे घर में खेल रहा था। इसी दौरान घर में घुसे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही परिजन आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आलिम अली अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और परिवार का लाडला था। जिस घर में उसकी किलकारियों से रौनक रहती थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना पर मोहल्ले के लोग भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। संवाद
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