यूपी: बरेली में सीएम योगी बोले- उपद्रव किया तो गंवानी होगी बाप-दादाओं की कमाई, अब जेल में उर्स मना रहे दंगाई

चौकीदारों के खाली पद भरने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद व डीजीपी राजीव कृष्ण से कहा कि प्रदेश में चौकीदारों के खाली पदों पर जल्दी नियुक्ति कराने की व्यवस्था बनाएं। चौकीदारों के साथ हर सप्ताह थानेदारों की बैठक हो, ताकि गांवों की जरूरी सूचनाएं उनके पास आ सकें। जिन चौकीदारों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया है, उन्हें एक-एक फोन भी दिए गए हैं। इसे सूचना के आदान-प्रदान का जरिया बनाएं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चौकीदारों को प्रोत्साहित किया जाए।



11 उत्कृष्ट ग्राम प्रहरी सम्मानित, साफा के साथ मिला फोन

मुख्यमंत्री योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 ग्राम प्रहरियों को मंच पर साफा पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें एक-एक गिफ्ट पैक दिया गया, जिसमें फोन भी था। इनमें बरेली के फरीदपुर से राजवीर सिंह, सिरौली से कुंवरपाल सिंह, बहेड़ी से राम राठौर, पीलीभीत के सुनगढ़ी से राजेंद्र वाल्मीकि, शाहजहांपुर के पुवायां से कमलेश, मुरादाबाद के कांठ से कमलेश सिंह सैनी, बिजनौर शहर कोतवाली से राजेश सैनी, संभल के हजरतनगर गढ़ी से अनिल वाल्मीकि, रामपुर के टांडा से ध्यान सिंह चौहान, शाहबाद से प्रकाश और अमरोहा के नौगावां सादात से तेजपाल प्रजापति शामिल रहे। समारोह में ग्राम प्रहरियों के योगदान पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई।