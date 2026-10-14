फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   If you create a ruckus you will lose the wealth earned by your forefathers CM Yogi says in Bareilly

यूपी: बरेली में सीएम योगी बोले- उपद्रव किया तो गंवानी होगी बाप-दादाओं की कमाई, अब जेल में उर्स मना रहे दंगाई

Wed, 14 Oct 2026 10:16 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 14 Oct 2026 10:16 AM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली क्लब में शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि अब उपद्रव किया तो बाप-दादाओं की कमाई भी गंवानी पड़ेगी। 

विज्ञापन
If you create a ruckus you will lose the wealth earned by your forefathers CM Yogi says in Bareilly
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

'प्रदेश में जो भी दंगा करेगा, उसे बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोना पड़ेगा। वर्ष 2017 से पहले बरेली में कोई भी पर्व-त्योहार आने से पहले दंगे हो जाते थे। अब वही दंगाई जेल में उर्स मना रहे हैं। प्रदेश की पहचान अब उपद्रव से नहीं, उत्सव से होती है। नवरात्र में पहले दिन से ही प्रतिमा स्थापित कर लोग मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। प्रदेश के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है।'

विज्ञापन




ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली क्लब में शिक्षकों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में कहीं। इससे पहले बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी (चौकीदार) सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोग ही डकैती और लूट कराते थे। पुलिस असहाय दिखती थी। अब अपराधियों के मन में कानून का भय है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- यूपी: 'सपा का संबंध माफिया-अपराधियों से रहा, शिक्षित और सभ्य समाज से नहीं', बरेली में बोले सीएम योगी
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएम ने कहा कि अब बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अगले चौराहे पर यमलोक का द्वार दिखा दिया जाता है। जेवर छीनकर भागने वाला अगले चौराहे पर लंगड़ा कर दिया जाता है। अब व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। निवेशक यूपी का रुख कर रहे हैं। 

Trending Videos

'पिछली सरकारों ने की चौकीदारों की उपेक्षा'
उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में असामाजिक तत्वों का पोषण करने वालों ने कानून-व्यवस्था की सबसे अहम इकाई चौकीदारों की उपेक्षा की। आजादी के बाद से 2017 तक चौकीदारों का मानदेय केवल डेढ़ हजार था, हमने 2019 में उसे ढाई हजार और अब साढ़े तीन हजार किया है। साथ ही, उनके समेत पूरे परिवार के लिए पांच लाख तक कैशलेस इलाज की भी घोषणा की।

सुरक्षा में चौकीदारों की भूमिका 
मुख्यमंत्री योगी का हेलिकॉप्टर 11:30 बजे पुलिस लाइन मैदान पर बने हेलिपैड पर उतरा। ठीक 10 मिनट बाद वह पंडाल में पहुंचकर बरेली जोन के 5100 चौकीदारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहर में सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, वैसे ही गांव में चौकीदारों की जिम्मेदारी है। अगर आप सजग रहेंगे तो छोटे-मोटे विवाद सहमति से ही सुलझ जाएंगे। 

बाकी मामलों में आपको खामोशी से सूचनाएं थानेदार या क्षेत्रीय दरोगा से साझा करनी हैं। इससे वह गांव में चल रही गतिविधियों को समझ पाएंगे और कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के हरसंभव उपाय किए जा सकेंगे। संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और जमीन कब्जाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं। 

If you create a ruckus you will lose the wealth earned by your forefathers CM Yogi says in Bareilly
सीएम की जनसभा में ग्राम प्रहरी - फोटो : अमर उजाला

चौकीदारों के खाली पद भरने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद व डीजीपी राजीव कृष्ण से कहा कि प्रदेश में चौकीदारों के खाली पदों पर जल्दी नियुक्ति कराने की व्यवस्था बनाएं। चौकीदारों के साथ हर सप्ताह थानेदारों की बैठक हो, ताकि गांवों की जरूरी सूचनाएं उनके पास आ सकें। जिन चौकीदारों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया है, उन्हें एक-एक फोन भी दिए गए हैं। इसे सूचना के आदान-प्रदान का जरिया बनाएं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चौकीदारों को प्रोत्साहित किया जाए।

11 उत्कृष्ट ग्राम प्रहरी सम्मानित, साफा के साथ मिला फोन
मुख्यमंत्री योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 ग्राम प्रहरियों को मंच पर साफा पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें एक-एक गिफ्ट पैक दिया गया, जिसमें फोन भी था। इनमें बरेली के फरीदपुर से राजवीर सिंह, सिरौली से कुंवरपाल सिंह, बहेड़ी से राम राठौर, पीलीभीत के सुनगढ़ी से राजेंद्र वाल्मीकि, शाहजहांपुर के पुवायां से कमलेश, मुरादाबाद के कांठ से कमलेश सिंह सैनी, बिजनौर शहर कोतवाली से राजेश सैनी, संभल के हजरतनगर गढ़ी से अनिल वाल्मीकि, रामपुर के टांडा से ध्यान सिंह चौहान, शाहबाद से प्रकाश और अमरोहा के नौगावां सादात से तेजपाल प्रजापति शामिल रहे। समारोह में ग्राम प्रहरियों के योगदान पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई।

सीएम बोले- आप टाल सकते हैं अनहोनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि चौकीदारों का काम केवल अपराध की सूचना देना ही नहीं है। वह सोशल मीडिया से फैल रही अफवाहों के बारे में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बिजनौर में वन्यजीवों के हमलों का जिक्र किया। बहराइच में लकड़बग्घों व बिजनौर में 40 से अधिक तेंदुओं को रेस्क्यू करने की बात कही। चौकीदारों से कहा कि समय पर मिली आपकी सूचना अनहोनी को रोक सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed