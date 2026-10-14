बरेली से चुनावी शंखनाद: सीएम योगी ने एक मंच से सुरक्षा का संदेश, दूसरे से शिक्षक मतदाताओं को साधा

एमएलसी चुनाव में ये हैं ये प्रत्याशी

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉ. हरि सिंह ढिल्लो इस सीट से मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं और पार्टी उन्हें दोबारा जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उनके सामने सपा के हाजी दानिश अख्तर समेत अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री का स्वयं प्रचार में उतरना बताता है कि पार्टी इस चुनाव को केवल शिक्षकों के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि नतीजे को राजनीतिक संदेश से भी जोड़ रही है।



क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से साधे समीकरण

बरेली से धर्मपाल सिंह और श्रुति गंगवार के हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। भाजपा के सामने एक ओर अपने मौजूदा जनाधार को बनाए रखने तो दूसरी ओर उन क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने की चुनौती है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने भी सीटें जीती थीं। ऐसे में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कर्मियों से संवाद के साथ शिक्षक मतदाताओं के बीच सीधे पहुंचने की रणनीति को व्यापक राजनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा सकता है।