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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   New voter registrations will take place at polling booths on October 17 and 24 in Bareilly

बरेली: अगर आपका नहीं बना है वोट तो ये तारीखें कर लें नोट, दो दिन चलेगा विशेष अभियान

Wed, 14 Oct 2026 05:45 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 14 Oct 2026 05:45 PM IST
सार

बरेली जिले में 17 और 24 अक्तूबर को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को बैठक में बीएलए और बीएलओ को दिशा-निर्देश दिए।  

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New voter registrations will take place at polling booths on October 17 and 24 in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए 17 और 24 अक्तूबर को मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट सक्रिय कर अभियान में सहयोग की अपील की है।

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बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) समन्वय से काम करें। पात्र नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। 
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित हो, इसलिए सूची में अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो, इसका ध्यान रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंट सक्रिय करने के लिए कहा। ताकि 17, 24 अक्तूबर को यह विशेष अभियान सफल हो सके। 

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