बरेली: सीएम योगी ने दिया बड़ा सियासी संदेश, शिक्षकों को भर्ती और बीमा का दिया भरोसा, विपक्ष को घेरा

बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक सरकारी व्यवस्था का निर्माता है। उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षकों को सुविधाओं के लिए मांग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सरकार को स्वयं उनके हित में कदम उठाने चाहिए। मंगलवार को बरेली क्लब में आयोजित शिक्षक सम्मेलन और जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के साथ वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। आने वाले समय में सीबीएसई शिक्षकों को भी दायरे में लाया जाएगा। माध्यमिक के शिक्षकों को 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक का सुरक्षा बीमा कवर दिए जाने की बात भी कही।

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