एयर शो: बरेली में आठ साल बाद आसमान में गूंजा 'सारंग' का शौर्य, हेलीकॉप्टरों से दिखाए हैरतअंगेज हवाई करतब

बरेली के त्रिशूल एयरबेस में बुधवार को वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पांच ध्रुव हेलीकॉप्टरों की टीम ने करीब 15 मिनट तक अलग-अलग फॉर्मेशन और एरोबैटिक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। एयर शो देखने के लिए विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक और शहर के प्रमुख आमंत्रित लोग पहुंचे थे।

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प्रदर्शन के बाद सारंग-3 के कॉकपिट कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर गोकुल ने बताया कि टीम का काम सिर्फ हवाई करतब दिखाना नहीं है। भारतीय वायुसेना की यह टीम तटरक्षक बल के साथ अभ्यास करने के अलावा आपदा राहत और मानवीय सहायता अभियानों में भी भाग लेती है। केरल की बाढ़, वायनाड में राहत कार्य और तेनी के जंगलों में लगी आग के दौरान भी टीम ने अभियान में हिस्सा लिया है।उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में एरोहेड फॉर्मेशन के तहत पांच हेलीकॉप्टर तीर की आकृति में उड़ान भरते हैं। इंडिया फॉर्मेशन में सभी हेलीकॉप्टर अंग्रेजी के अक्षर 'आई' की तरह एक सीध में रहते हैं, जबकि डायमंड फॉर्मेशन में चार हेलीकॉप्टर हीरे की आकृति बनाते हैं और पांचवां उनके बीच में रहता है। डॉल्फिन लीप में तीन हेलीकॉप्टरों का ऊपर उठना और फिर नीचे की ओर गोता लगाते हुए करतब दिखाना दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहता है।