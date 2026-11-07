Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Husband commits suicide after being upset with his wife

बरेली: पत्नी और ससुरालवालों ने करोड़ों की जमीन कब्जाने का बनाया दबाव, पति ने दी जान, सदमे में दादी की भी मौत

Sat, 07 Nov 2026 05:28 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 05:28 PM IST
सार

बरेली में पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। सदमे में उसकी दादी ने भी दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 
 

विज्ञापन
Husband commits suicide after being upset with his wife
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में पति की बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए पत्नी ने दबाव बनाया, जिससे मानसिक तनाव में आए पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नाती की मौत से सदमे में आई दादी ने भी दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विज्ञापन


धौरेरा माफी निवासी दुलीराम ने रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे जितेंद्र पटेल का विवाह अधकटा गांव निवासी उर्मिला से हुआ था। उर्मिला पति जितेंद्र पर बेशकीमती जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाती थी। विरोध करने पर झगड़ा करती थी। 21 अगस्त 2017 को इसकी शिकायत जितेंद्र ने पुलिस से की। इसके बाद उर्मिला और उसके परिजन का व्यवहार और क्रूर हो गया। 13 अक्तूबर को उर्मिला ने जमीन नाम कराने के लिए जितेंद्र से झगड़ा किया और 14 अक्तूबर को समस्त दहेज व दो लाख रुपये लेकर मायके चली गई।
विज्ञापन


22 अक्तूबर को फंदा लगाकर दी थी जान 
दुलीराम ने बताया कि 20 अक्तूबर को जितेंद्र को गांव के बाहर बुलाकर पिटवाया गया। उर्मिला, उसके पिता वीरपाल, भाई मिलन पटेल, विमल पटेल व रिश्तेदार राकेश और धर्मपाल ने जितेंद्र पर जमीन नाम कराने का दबाव बनाया और आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जितेंद्र ने तनाव में आकर 22 अक्तूबर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस घटना से जितेंद्र की दादी सदमे में आ गईं और 25 अक्तूबर को उनकी भी मौत हो गई। इज्जतनगर थाने में जितेंद्र के पिता ने उर्मिला समेत इन सभी लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed