Bareilly News: सरकारी खरीद शुरू नहीं, मजबूरी में व्यापारियों को बेच रहे धान

विज्ञापन

बुधवार को अमर उजाला की टीम ने दोपहर 3:30 बजे राजकीय धान क्रय केंद्र की पड़ताल की। केंद्र पर धान की तौल शुरू नहीं हुई थी। किसानों का कहना है कि सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। खरीद शुरू नहीं होने के कारण कई किसान उपज व्यापारियों को बेच चुके हैं।किसान असमंजस में, केंद्रों को शुरू कराने की मांग : जाम निवासी यशपाल सिंह यादव ने बताया कि केंद्र पर धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। धान किसे बेचें, यह समझ नहीं आ रहा। मजबूरन धान व्यापारियों को बेचना पड़ा है। रामेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बारिश से पहले ही धान की फसल खराब हो गई है। अब सरकारी केंद्र पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। रूमपाल सिंह ने बताया कि किसान धान लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तौल नहीं हो रही है। ऐसे में मजबूरी में व्यापारियों को धान बेचना पड़ रहा है।