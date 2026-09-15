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बरेली: मंडी गेट के सामने दो कार, स्कूटी और ई-रिक्शा टकराए, दो लोग घायल

Tue, 15 Sep 2026 11:50 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 11:50 AM IST
सार

बरेली के इज्जतनगर इलाके में सोमवार को मंडी गेट के सामने चार वाहन आपस में टकरा गए। वाहनों में दो कार, एक स्कूटी और एक ई-रिक्शा शामिल थे। हादसे में दो लोग घायल हो गए। 

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Four vehicles collided in front of Mandi Gate two people injured in Bareilly
क्षतिग्रस्त वाहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में सोमवार को मंडी गेट के सामने चार वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। इस हादसे में दो कार, एक स्कूटी और एक ई-रिक्शा चपेट में आए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पुलिस के अनुसार यह हादसा त्रिशूल तिराहे की ओर से डेलापीर जा रही एक कार के सामने अचानक स्कूटी आने से हुआ। पहले कार की स्कूटी से टक्कर हो गई। इसके ठीक पीछे चल रही दूसरी कार भी अनियंत्रित हो गई। वह एक ई-रिक्शा से टकराने के बाद डिवाइडर से जा भिड़ी। 
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पुलिस ने हटवाए क्षतिग्रस्त वाहन 
इस दुर्घटना के कारण मंडी गेट के सामने कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने क्षतिग्रस्त चारों वाहनों को घटनास्थल से हटवाकर सुरक्षित खड़ा करा दिया है। 
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हादसे में स्कूटी चालक पीर बहोड़ा निवासी मुकुल पटेल घायल हो गए। ई-रिक्शा चालक रामदास भी चोटिल हुए हैं। रामदास आरएन कॉलोनी, फन सिटी के पीछे के रहने वाले हैं। गनीमत रही कि किसी भी घायल को गंभीर चोट नहीं आई। 

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