Bareilly News: पवन विहार में फॉल्ट, सात घंटे गुल रही बिजली

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लंबे समय तक आपूर्ति बाधित होने से घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए। उपभोक्ता फॉल्ट ठीक होने का इंतजार करते रहे। गर्मी और उमस के बीच सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को हुई। सुबह तक बिजली नहीं आने पर परेशान बुजुर्ग उपभोक्ताओं ने विद्युत निगम के अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर नाराजगी जताई।कृष्णा नगर निवासी बलराम सिंह ने बताया कि रात में अचानक बिजली गुल होने के बाद घंटों आपूर्ति बहाल नहीं हुई। स्थानीय लाइनमैन को सूचना दी, लेकिन उसने ठीक से बात तक नहीं की। पवन विहार उपकेंद्र के एसडीओ और जेई मौके पर आए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि 33 केवी लाइन में खराबी आ गई थी, इसको तलाशने में कुछ समय लगा। इसके चलते सप्लाई बाधित रही। संवाद