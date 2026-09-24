बरेली: करंट लगने से खेत मालिक और नौकर की मौत, ट्यूबवेल से पानी लगाते समय हुआ हादसा

बरेली के भुता थाना क्षेत्र के गांव फरीदापुर में बृहस्पतिवार को खेत में पानी लगाते समय बिजली का करंट लगने से खेत मालिक और नौकर दोनों गंभीर रूप झुलस गए। परिजन तत्काल अस्पताल बरेली ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। परिजनों ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया।

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गांव फरीदापुर निवासी सरदार रतन सिंह (60 वर्ष) दोपहर अपने निजी ट्यूबवेल से धान की फसल में पानी लगा रहे थे। इस समय अचानक मोटर से पानी में बिजली का करंट दौड़ गया। वह करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए उनका नौकर जाहिद खान (23 वर्ष) पहुंचा, जिससे वह भी करंट की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए।परिजन व ग्रामीण आनन-फानन दोनों को निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सरदार रतन सिंह के बेटे प्रताप सिंह व पलविंदर सिंह निजी कंपनी में दिल्ली व चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं। पत्नी परमजीत कौर का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं जाहिद खान तीन भाइयों में सबसे छोटा है। वह रतन सिंह के यहां काम करता था।मृतक जाहिद खान के परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से मना करने के बाद उसको सुपुर्दे खाक कर दिया। वहीं, किसान सरदार रतन सिंह के बेटों के आने के बाद शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से साफ इनकार किया है।