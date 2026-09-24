यूपी: बदायूं में सिपाही को डीसीएम से कुचलने की कोशिश, पीछे भागकर बचाई जान, देखें वायरल हो रहा वीडियो

पुलिस कर्मियों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। पुलिस वाहन और उसमें सवार लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि डीसीएम में कितने पशु थे और उन्हें कहां से लाया जा रहा था। एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि ट्रक को रोकने के बाद ट्रक चालक ने स्पीड बढ़ाते हुए ट्रक को सिपाही के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया था। ट्रक के नंबर के आधार पर ट्रक और उसके चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।