बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता: पहले दिन बरेली मंडल की टीम ने दिखाया दम, आगरा को दी मात

बरेली में 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज बृहस्पतिवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों, तीन स्पोर्ट्स कॉलेजों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीमों से लगभग 900 बालक-बालिका खिलाड़ी तथा 200 कोच व टीम मैनेजर हिस्सा ले रहे हैं।

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बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले ही दिन बालक वर्ग अंडर - 19 में बरेली ने आगरा मंडल की टीम को हराकर अपने घरेलू मैदान का लाभ उठाया। वहीं बालिका वर्ग बैडमिंटन अंडर- 14 में बरेली की बेटियों ने वाराणसी को मात दी। इसके साथ ही अंडर - 17 व 19 में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बरेली को हराया।बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न आयु वर्गों में कई रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें प्रदेश की अलग-अलग टीमों और स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। इसमें बालक अंडर-14 आयु वर्ग के मुकाबलों में मेरठ ने बरेली को, अयोध्या ने कानपुर को, देवीपाटन ने मिर्जापुर को और सहारनपुर ने गोरखपुर को हराकर शानदार शुरुआत की।प्रयागराज ने बस्ती पर और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज (लखनऊ) ने चित्रकूट पर जीत हासिल की। इसके अलावा मेरठ ने अलीगढ़ को, अयोध्या ने आजमगढ़ को, एमडीसीएससी सैफी ने लखनऊ को और वाराणसी ने देवीपाटन को शिकस्त दी। दिन के अन्य मैचों में मुरादाबाद ने आगरा को, सहारनपुर ने प्रयागराज को और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ने मेरठ को हराकर जीत का परचम लहराया।