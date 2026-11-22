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इस डैम से सहोड़ा, बसई, सुल्तानपुर सहित कई गांवों के हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होती थी। रखरखाव और मरम्मत के अभाव में यह व्यवस्था चरमरा गई है। किसान अब सिंचाई के लिए महंगे संसाधनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं। अब नहर की जमीन पर जगह-जगह अवैध कब्जे समस्या को गंभीर बना रहे हैं।ग्राम प्रशासक बसई सतीश चंद्र गंगवार, ग्राम प्रशासक दुनका अफसर अहमद, ग्राम प्रशासक धनेली इमदाद अहमद के अलावा सुल्तानपुर निवासी शिशुपाल सिंह, किशनलाल आदि ने डीएम से डैम की मरम्मत कराने की मांग की है। अवैध कब्जे हटवाने की भी अपील की है।इस बाबत एसडीएम मीरगंज निधि शुक्ला ने बताया कि ढकिया डैम की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी से डैम की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।