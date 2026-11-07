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बरेली: छह महीने के लिए जिला बदर किया गया शातिर अफसर, पुलिस ने उत्तराखंड की सीमा पर छोड़ा

Sat, 07 Nov 2026 02:46 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 02:46 PM IST
सार

बरेली में पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर अफसर को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे जनपद की सीमा से बाहर उत्तराखंड के पुलभट्टा बॉर्डर पर छोड़ा गया।

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Cunning criminal Jila badar from the bareilly district for six months
पुलिस ने आरोपी को बरेली की सीमा से बाहर छोड़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली जिले में बहेड़ी थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर अफसर को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उसे जनपद की सीमा से बाहर कर उत्तराखंड के पुलभट्टा बॉर्डर पर छोड़ा। उसे हिदायत दी गई कि जिला बदर की अवधि में बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। 

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सीओ बहेड़ी अरुण कुमार के मुताबिक बहेड़ी कस्बे के मोहल्ला शेखूपुर निवासी करीब 27 वर्षीय अफसर के खिलाफ बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चोरी, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत नौ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते इलाके में भय का माहौल बना हुआ था।
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जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। आदेश के बाद छह नवंबर को बहेड़ी पुलिस ने अफसर को जनपद सीमा से बाहर कर दिया। नौ मुकदमों में नाम अफसर के खिलाफ बहेड़ी थाने में वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2025 में चोरी, मारपीट व अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 

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पीलीभीत के थानों में भी दर्ज हैं मुकदमे 
इसके अलावा रामपुर के कैमरी थाने में 2023 व 2024, पीलीभीत के जहानाबाद, अमरिया और न्यूरिया थानों में 2024 तथा देवरनियां थाने में 2024 में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, माल बरामदगी, मारपीट, आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराएं शामिल हैं। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की।

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