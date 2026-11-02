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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Crocodile spotted in a field along the banks of the Kulli River; panic ensues.

Bareilly News: कुल्ली नदी किनारे खेत में दिखा मगरमच्छ, दहशत

Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
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Crocodile spotted in a field along the banks of the Kulli River; panic ensues.
शीशगढ़। ढकिया डाम चौकी के पास ग्राम गोकिलपुर और जगदीशपुर के बीच बहने वाली कुल्ली नदी किनारे खेत में एक मगरमच्छ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। रविवार की सुबह को कुछ ग्रामीण काम करने के लिए खेत पर जा रहे थे। तभी कुल्ली नदी श्मशान भूमि स्थित नदी किनारे एक खेत में मगरमच्छ दिखा। इसकी सूचना लगते ही अन्य ग्रामीण और पुलिस कर्मी भी पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी। बन रेंजर संतोष मठ पाल ने बताया कि ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की सूचना दी है। लोगों को नदी किनारे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। टीम को भेज कर मगरमच्छ की निगरानी की जाएगी और जैसे ही वह नदी के कुछ दूरी पर बाहर दिखाई देगा। उसे रेस्क्यू कर पकड़ा जाएगा। संवाद
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