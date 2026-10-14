Bareilly News: पेड पर फंदे से लटका मिला युवक का शव

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आंवला। थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को पेड़ पर फंदे से युवक का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की। हालांकि युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल, पुलिस ने उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।वजीरगंज रोड पर थाना क्षेत्र के गांव कंथरी जाफरपुर में नागेश्वर महाराज मंदिर के सामने बाग किनारे बेल के पेड़ पर युवक का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेसिंक टीम ने शव को पेड़ से उतारा और आसपास छानबीन कर साक्ष्य जुटाए। शव के हाथ पर टैटू बना हुआ मिला, जिस पर केएस लिखा हुआ था। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है। शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।