बरेली: नगर निगम के पार्क को गोद लेगा बीडीए, कराया जाएगा सुंदरीकरण

बरेली के पार्कों की बदहाल सूरत बदलने की कवायद शुरू हो गई है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) नगर निगम के एक पार्क को गोद लेकर उसका समग्र विकास करेगा। इसके लिए बीडीए ने शहर के तीन पार्कों को चिह्नित किया है। इनमें डीडीपुरम, तपेश्वरनाथ व प्रेमनगर के पार्क शामिल हैं। इन तीनों की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद किसी एक पार्क का चयन किया जाएगा। अवस्थापना निधि से पार्क का सुंदरीकरण कराया जाएगा।

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बीडीए की योजना पार्क को केवल हराभरा करने तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि उसे शहरवासियों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधा के रूप में विकसित करने की है। पार्क में हरी घास, आकर्षक पौधों व फूलों की क्यारियां, छायादार पौधे, बैठने के लिए बेंच, पाथवे और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बच्चों के लिए झूले, स्लाइड, अन्य खेल उपकरण, युवाओं के लिए ओपन जिम, योग स्थल, बुजुर्गों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था भी की जा सकती है।