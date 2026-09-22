बरेली: बंदरों ने नौ साल के बच्चे पर किया हमला, पैर में काटा, जिला अस्पताल में भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 22 Sep 2026 05:26 PM IST
सार
बरेली में बंदरों के आतंक लोग परेशान हैं। बंदरों के हमले के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लीची बाग मोहल्ले में बंदरों ने हमला कर नौ साल के बच्चे को घायल कर दिया।
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विस्तार
बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के लीची बाग में मंगलवार सुबह बंदरों के झुंड ने नौ वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। बंदर के काटने से बच्चा घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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लीची बाग निवासी इंतकाम हुसैन का नौ वर्षीय पुत्र हसनैन रजा मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसके दाहिने पैर में काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए।
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पिता इंतकाम हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने के साथ ही घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से बंदरों को पकड़ने की मांग की है।
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